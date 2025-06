Milano Pride 2025 inizia il corteo per i diritti LGBTQIA+ | attese 350mila persone

Milano Pride 2025 ha preso il via con un corteo vibrante da via Vittorio Pisani, attirando l’attenzione di circa 350.000 persone pronte a celebrare i diritti LGBTQIA+. La giornata si concluderà con una grande festa all’Arco della Pace, arricchita da interventi e performance di attivisti. Tuttavia, l’assenza della comunità ebraica, in segno di dissenso sull’uso del termine "genocidio" in relazione alla Palestina, aggiunge un elemento di riflessione al dibattito. Continua a leggere.

Il Milano Pride 2025 è partito oggi pomeriggio con un corteo da via Vittorio Pisani. La parata terminerà con una grande festa all’Arco della Pace, con interventi di attivisti ed esibizioni di. Assente la comunità ebraica per dissenso sull'uso della parola "genocidio" in riferimento a ciò che accade in Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - pride - corteo - inizia

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

La città si prepara a una delle giornate più colorate e partecipate dell’anno. Il corteo del Milano Pride partirà sabato 28 giugno da via Pasini, di fronte alla Stazione Centrale, per concludersi all’Arco della Pace tra musica e festeggiamenti fino a notte inoltrata. P Vai su Facebook

Translate postSabato a #Milano il circolo @uaarmilano sarà al #Pride: l'appuntamento con le nostre bandiere è alle ore 15:00 tra Via Vittor Pisani e Via San Gregorio! Vai su X

Milano Pride 2025: orari, percorso e mappa del corteo, strade chiuse, programma con ospiti e cantanti; A Milano tutto pronto per il Pride, attese 350mila persone (ma mancheranno gli ebrei): percorso e strade chiuse; Milano Pride 2025: la parata, il percorso, il concerto e gli ospiti attesi. Tutto il programma.

Pride Milano, migliaia in corteo per la resistenza arcobaleno: “Contro ogni tipo di discriminazione” - Da via Vittor Pisani la testa del corteo parte in un tripudio di musica e di colori fino alla stazione Centrale. milano.repubblica.it scrive

Milano Pride 2025, alla parata attese 350mila persone. Il percorso, il gemellaggio con Budapest e il concerto - Il giorno clou della settimana che ha trasformato il capoluogo lombardo in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Da msn.com