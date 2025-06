Milano ‘Pride 2025’ | in migliaia invadono la città cartonato Fontana con la bandiera Arcobaleno

Milano si è tinta di mille colori, un vero e proprio mare arcobaleno che ha invaso le sue strade simboliche. Il Pride 2025 ha trasformato la città in un palcoscenico di orgoglio, libertà e solidarietà, con decine di migliaia di partecipanti che hanno sfilato tra musica e sorrisi. Un'occasione unica per celebrare l’amore senza confini e rafforzare il messaggio di uguaglianza. La città si conferma ancora una volta protagonista nel promuovere diritti e inclusione.

Una marea arcobaleno sfila nel cuore della città. Milano oggi, 28 giugno, si è colorata d'orgoglio in occasione del Pride 2025, con decine di migliaia di persone scese in strada per celebrare la comunità LGBTQ+ e riaffermare con forza i valori di uguaglianza, inclusione e diritti civili. La parata ha preso il via da Piazza della Repubblica, attraversando le vie del centro cittadino in un clima di festa, musica e slogan carichi di significato, per poi concludersi in grande stile all' Arco della Pace. Arcobaleni, solidarietà e messaggi politici. Tra le tante bandiere sventolate, accanto a quelle arcobaleno simbolo del movimento LGBTQ+, sono comparse numerose bandiere palestinesi, a testimoniare una solidarietà trasversale che unisce la lotta per i diritti civili a quella per i diritti umani.