Milano si prepara a vivere un momento di grande intensità e colore con il Milano Pride 2025, che si svolgerà il 28 giugno. Con oltre 350.000 partecipanti attesi, la città si trasformerà in un vibrante palcoscenico di celebrazione, solidarietà e diritti, culminando in una parata spettacolare, un gemellaggio con Budapest e un emozionante concerto. Un evento imperdibile che sprigiona energia e voglia di cambiamento, e tutto questo solo all’inizio di una lunga settimana di rivendicazioni e inclusione.

Milano, 28 giugno 2025 – Milano si colora di arcobaleno. Oggi, sabato 28 giugno, è il giorno clou del Milano Pride 2025 – la settimana che ha trasformato il capoluogo lombardo in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ – con l ’ attesissima parata per le strade del centro cittadino. Milano Pride 2025: la parata, il percorso, il concerto e gli ospiti attesi. Tutto il programma Il sindaco Beppe Sala si unirà al corteo verso le 17. Contemporaneamente, a Budapest, in rappresentanza del Comune di Milano, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e la consigliera comunale del Pd Diana De Marchi parteciperanno al Pride nella capitale ungherese, vietato dal presidente Orban. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Pride 2025, alla parata attese 350mila persone. Il percorso, il gemellaggio con Budapest e il concerto

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

Il Milano Pride 2025 raggiungerà il suo momento clou sabato 28 giugno, con la tradizionale sfilata che attraverserà il cuore della città. Dopo le iniziative delle Pride Square nei giorni precedenti, sono attese oltre 350.000 persone per celebrare l’orgoglio LGBT Vai su Facebook

