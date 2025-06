Milano furto da oltre 600mila euro a un turista ma il ladro restituisce tutto | il motivo è assurdo

Una vicenda incredibile a Milano: un turista americano subisce il furto di oltre 600mila euro, ma sorprendentemente il ladro decide di restituire tutto. La ragione? Gli orologi contenuti nello zaino erano falsi, un motivo che lascia senza parole e apre uno spiraglio su un episodio dai risvolti tanto assurdi quanto affascinanti. Ma cosa si nasconde dietro questo curioso episodio? Scopriamolo insieme.

Uno zaino con 600mila euro al suo interno è stato prima rubato e poi restituito a un turista americano: gli orologi che conteneva erano falsi.

