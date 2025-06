Milano furto col trucco della gomma a terra | rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli

Milano, 28 giugno 2025 – Un'ordinaria notte nel cuore della città si trasforma in un inganno crudele. Due individui si avvicinano a un’auto con il trucco di un aiuto innocente per poi mettere a segno un furto astuto. La scena si svolge sotto gli occhi increduli della vittima, che si rende conto troppo tardi che il vero obiettivo era il suo zaino con orologio e gioielli. È l’ultima trappola del furto col trucco della gomma a terra.

Milano, 28 giugno 2025 – "Occhio, hai bucato ". Mezzanotte del 28 giugno, siamo in centro a Milano. Un uomo in scooter si avvicina allo sportello anteriore sinistro di un'auto e bussa al finestrino per avvisare il conducente. In strada c'è pure un'altra persona, che con l'altro si offre di aiutare l'automobilista a cambiare lo pneumatico forato. Pochi secondi dopo, però, i fantomatici buoni samaritani si trasformano in ladri: dalla macchina sparisce uno zaino in cui erano custoditi orologi e gioielli. In piazza Cordusio. La ricostruzione del furto, su cui ora sta indagando la polizia, ci porta in piazza Cordusio, anche se il colpo con bottino ancora da quantificare non è avvenuto lì.