Milano da bere per i criminali | sparatorie accoltellamenti rapine De Corato | Città presa d’assalto Basta scarcerazioni facili

Milano sta vivendo un incremento allarmante di episodi criminali, dalle sparatorie alle rapine, che coinvolgono anche le zone più centrali come Navigli e Ticinese. La recente aggressione di un giovane albanese di 27 anni ne è la prova evidente, con responsabili spesso cittadini stranieri con precedenti. È ora di riflettere seriamente sulle scarcerazioni facili e sulla sicurezza della nostra città, perché Milano merita di tornare ad essere una metropoli vivibile e sicura.

«Quanto avvenuto la scorsa notte, ai danni del giovane ragazzo albanese 27enne, è la conferma che tutte le zone della città, anche quelle più centrali quali NavigliTicinese, sono prese d’assalto da criminali e malviventi. Poche ore fa, ancora una volta, i protagonisti di tale grave fatto sono stati due cittadini stranieri, un gambiano e un somalo, entrambi con precedenti e irregolari». A denunciarlo è il deputato milanese di FdI, Riccardo De Corato, annunciando una interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La denuncia di De Corato: «Milano presa d’assalto da criminali e malviventi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Milano da bere” per i criminali: sparatorie, accoltellamenti, rapine. De Corato: «Città presa d’assalto. Basta scarcerazioni facili»

