Milan tutto per Jashari e Ricci è vicinissimo Asse con il Bruges anche per De Cuyper

Il mercato del Milan si svela sempre più strategico, con un focus particolare su Jashari e Ricci, due talenti pronti a fare il salto. La missione in Belgio ha messo in luce l’intenzione di rafforzare la mediana e consolidare l’asse Milano-Bruges, ma il Belgio non si arrende facilmente. Il Diavolo alza la posta, puntando deciso sul centrocampista svizzero: sarà questa la mossa vincente?

Asse Milano-Bruges. Asse Milano-Como. Il mercato del Diavolo passa molto da qui. Ieri, missione rossonera in Belgio: sul tavolo, soprattutto la questione Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero 22enne, 4 gol e 6 assist in stagione, è sotto contratto fino al 2029 e il club belga fa muro. Il Milan ha alzato la propria offerta sforando quota 30 milioni: 27 di parte fissa più 5 di bonus. La richiesta, per il giocatore definito praticamente incedibile, arriverebbe attorno ai 40. Da registrare l'apertura pressoché totale del calciatore, pur apprezzato in buona parte dell'Europa, che ha informato il club di voler fare una nuova esperienza con la maglia rossonera.

