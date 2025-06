Milan su De Cuyper il Bruges ha già fissato il prezzo | le ultime

Il mercato del Milan si infiamma con le ultime notizie: Theo Hernandez pronto a lasciare i rossoneri per l'Al Hilal, portando nelle casse circa 30 milioni di euro. Un affare che rafforza le finanze del club, ma solleva interrogativi sul reparto difensivo. La cessione segna un passo importante nella strategia di mercato milanista, tra incognite tecniche e opportunitĂ di crescita. Scopriamo cosa riserva il prossimo futuro per i campioni di Milano.

2025-06-28 07:12:00 Fermi tutti! Daniele Longo 28 giu 2025, 09:12 Ultimi aggiornamenti: 28 giu 2025, 09:12 La cessione di Theo Hernandez all’ Al Hilal verrĂ completata all’inizio della prossima settimana con tutta la documentazione necessaria e porterĂ nelle casse del Milan una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. Dal punto di vista economico l’operazione può essere promossa con ottimi voti mentre da quello tecnico le incognite sono tante. PerchĂ© il francese, al netto di un anno e mezzo difficile, resta uno dei migliori interpreti nel ruolo di terzino sinistro al mondo. Il club rossonero ha individuato nel nazionale belga Maxim De Cuyper la migliore soluzione possibile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

