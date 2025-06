Milan l’addio è ufficiale | Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro

Il Milan dice addio a Joao Felix, un capitolo breve ma intenso nella storia rossonera. Dopo soli sei mesi, il club rossonero annuncia la separazione ufficiale dal talento portoghese, con un messaggio di auguri per il suo futuro. Un saluto che chiude un’esperienza unica, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità . Scopri tutti i dettagli e segui le nostre dirette su Sportface TV, il punto di riferimento per i fan del calcio italiano.

Il Milan saluta Joao Felix con un post sui suoi profili social dopo soltanto sei mesi dall'arrivo avvenuto nello scorso mercato di gennaio. Le strade di Joao Felix e del Milan si separano. A darne l'annuncio ufficiale è stato lo stesso club rossonero attraverso un post sui suoi canali social. "Thank You Joao, all the best for the future", ovvero: "Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, JoĂŁo!".