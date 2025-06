Milan la carta per Leoni Retegui | che rivelazione! La mossa di Jashari E Thiaw …

Il calciomercato del Milan infiamma i tifosi con una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. La mossa di Jashari e Thiaw sta scuotendo l’ambiente rossonero, rivelando un nuovo volto della strategia di mercato dei dirigenti. In questa sessione fervente, ogni notizia potrebbe cambiare le carte in tavola: scopriamo insieme le ultime evoluzioni di una giornata destinata a restare nella memoria dei supporter milanisti.

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, sabato 28 giugno 2025: la sessione si infiamma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la carta per Leoni. Retegui: che rivelazione! La mossa di Jashari. E Thiaw …

Calciomercato Milan, Rabiot: ostacolo commissioni e la carta Bennacer - Il calciomercato del Milan è in fermento e non si ferma solamente ai colpi in attacco! Con Reijnders in uscita, i rossoneri stanno valutando nomi eccellenti come Rabiot e Modric per rinforzare il centrocampo.

Milan-Kean: CONFERME ANCHE DA FIRENZE Pressing dei rossoneri stando al 'Corriere Fiorentino', secondo cui Allegri farebbe carte false per allenarlo nuovamente Occhio però alla concorrenza di Manchester United ed Al-Qadsiah: la richiesta della Fi Vai su Facebook

Milan, la carta per Leoni. Retegui: che rivelazione! La mossa di Jashari. E Thiaw …; Inter, il giorno di Chivu: Marotta pensa a 4 colpi. Milan, idea Retegui.

Tuttosport: “Obiettivo Leoni. Milan, tra le mani una carta segreta” - Il Milan sta pensando di prendere Giovanni Leoni per rafforzare la difesa e vuole arrivare a lui utilizzando questa mossa ... Come scrive msn.com

Il Milan guarda a Retegui: primi contatti, ma c’è un ostacolo - MSN - Il Milan proverà sicuramente a fare un affondo per Retegui, ma 40 milioni al momento sembrano troppi. Si legge su msn.com