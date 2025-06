Milan Igli Tare tenta il colpo sensazionale | 70 milioni sul piatto ecco per chi

Il Milan si prepara a un colpo da 70 milioni per rinforzare l’attacco, con Viktor Gyokeres al centro delle voci di mercato. Igli Tare ha svelato il piano: una seconda punta per sfidare Gimenez e responsabilizzare il messicano. Ma l’operazione si presenta complessa, tra cifre elevatissime e concorrenza agguerrita. Riuscirà il Diavolo a portare a casa questo grande investimento? Scopriamolo insieme, mentre il mercato estivo si infiamma con sorprese e scommesse.

Igli Tare lo ha detto la scorsa settimana: il Milan cerca una seconda punta da mettere in competizione con Santiago Gimenez, così da responsabilizzare di più il messicano. Il nome circolato nelle ultime ore è quello di Viktor Gyokeres, 27enne attaccante dello Sporting Lisbona a chissà dove. Una trattativa però molto complessa, considerando le cifre dell’operazione: 70 milioni circa. La concorrenza è il secondo punto critico, dato che Gyokeres lo vuole mezza Europa, Premier League e Arsenal nello specifico. Per provare a portare Gyokeres serve una squadra che lotti per il campionato, una rassicurazione che ha voluto in merito anche Luka Modric, prima di accettare la corte rossonera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, Igli Tare tenta il colpo sensazionale: 70 milioni sul piatto, ecco per chi

