Milan fissato il prezzo per l’erede di Theo Hernandez | occhio alla concorrenza

Il Milan si prepara a rinforzare la difesa con l’individuazione dell’erede di Theo Hernandez, un colpo strategico che ha acceso le attenzioni della concorrenza. Con l’inizio della stagione 2025/2026 ormai alle porte, la società rossonera punta a una vera rivoluzione per recuperare il terreno perso. Tra i nomi sul tavolo e le mosse già pianificate, il club dimostra di voler tornare protagonista: il futuro rossonero si gioca anche su queste scelte decisive.

Il Milan pensa al calciomercato e a rafforzare la difesa: individuato l’erede di Theo Hernandez, ma la concorrenza è forte. Manca sempre meno all’inizio della stagione 20252026, particolarmente importante in casa Milan. I risultati ottenuti negli scorsi mesi sono stati decisamente deludenti, tanto da richiedere una rivoluzione. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo indicano a chiare lettere la volontà rossonera di voltare pagina e di riportare il club dove merita di stare, sia in Italia che in Europa – nonostante l’anno sabbatico dalle coppe europee. 🔗 Leggi su Rompipallone.it