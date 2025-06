Milan arriva il primo colpo per Allegri | affare chiuso a 25 milioni

Il Milan si prepara a rinforzare il suo centrocampo con un colpo da 25 milioni, segnando il primo acquisto in vista della prossima Serie A. Dopo aver sistemato gli stessi con rientri importanti e partenze di peso, i rossoneri puntano a consolidare la rosa di Allegri. Questa operazione rappresenta un passo deciso per affrontare la nuova stagione con determinazione e ambizione. Il mercato dei rossoneri non si ferma qui: nuove sorprese sono all’orizzonte.

Milan, primo innesto in vista della prossima Serie A: alla corte di Massimiliano Allegri un centrocampista che vale 25 milioni. Dopo aver annunciato i rientri di Kyle Walker, Joao Felix e Riccardo Sottil alle rispettive squadre, il Milan ha lavorato per portare un calciatore alla corte di Massimiliano Allegri e, nelle scorse ore, ha chiuso una trattativa per il centrocampo. L'addio di Tijjani Reijnders, partita alla volta del Manchester City con cui ha giĂ disputato delle partite ufficiali, ha lasciato un vuoto importante in mediana e la societĂ rossonera si è subito mossa sul mercato per rimpiazzarlo.

