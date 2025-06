Milan Allegri accontentato? Ricci fatto e Modric in arrivo! Saelemaekers resta ma…

Il Milan si anima di entusiasmo e aspettative con un mercato in fermento: Allegri vede i suoi sogni avvicinarsi, Ricci è ufficiale, Modric potrebbe presto vestire rossonero e Saelemaekers resta in rossonero. Queste sono solo alcune delle notizie più calde di oggi, sabato 28 giugno 2025, tra campionato e calciomercato, che promettono una stagione ricca di emozioni e sorprese per i tifosi milanisti.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, sabato 28 giugno 2025: tra campionato e calciomercato.

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Milan scatenato, chiuso un acquisto da 25 milioni: Allegri accontentato - Dopo aver messo a segno il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ora il club vuole mettere a sua disposizione i ... Scrive msn.com

Il Milan fa sul serio per Jashari e ha in pugno Ricci: con Modric e Xhaka, centrocampo tutto nuovo per Allegri - Il Milan tenta il tutto per tutto per Jashari e nel frattempo chiude l'operazione Ricci. Da sport.virgilio.it