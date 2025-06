Milan addio ufficiale a Walker | E’ stato un piacere Kyle

"E' stato un piacere, Kyle"". Il Milan saluta così Kyle Walker, giocatore che lascia i rossoneri alla scadenza del prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, addio ufficiale a Walker: “E’ stato un piacere, Kyle”

Durante il Gran Premio di Formula 1, Kyle Walker è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport? L’ex Manchester City ha parlato anche del suo futuro in rossonero: la risposta lascia ben sperare i tifosi del Milan!? #Walker #ACMilan #SpazioMilan Vai su Facebook

KYLE WALKER: FOCUS E CURIOSITÀ; Walker, Milan dice no: anche il City lo scarica; Perché Walker non gioca contro il Parma e non è nemmeno convocato: è infortunato? Quando sarà l'esordio col Milan.

Calciomercato Milan, decisione presa su Sottil e Walker: Igli Tare è stato chiaro con entrambi - Le ultimissime sui rossoneri Il Milan si prepara a salutare Kyle Walker e Riccardo Sottil, entrambi non ... Da milannews24.com

L’importante decisione del Milan sul futuro di Walker e Sottil - Il Milan rinuncia a riscattare due giocatori arrivati a gennaio: decisioni cruciali in vista della prossima stagione. msn.com scrive