Milan addio ufficiale a Sottil | Grazie Riccardo! | FOTO

"I migliori auguri per il futuro Riccardo". Il Milan saluta così Riccardo Sottil, giocatore che lascia i rossoneri alla scadenza del prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, addio ufficiale a Sottil: “Grazie Riccardo!” | FOTO

