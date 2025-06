migranti la nave di emergency recupera 2 cadaveri al largo della libia

Una tragedia si consuma nel Mediterraneo, dove la nave di Emergency ha recuperato due cadaveri al largo della Libia, testimoniando ancora una volta le drammatiche sfide della crisi migratoria. Venerdì 27 giugno, in un'operazione di grande delicatezza e urgenza, i soccorritori hanno trovato le vittime in acque internazionali dopo un’allerta di Sea-Watch. Le parole del Capomissione sottolineano l'importanza di continuare a sensibilizzare su questa emergenza umanitaria.

Venerdì 27 giugno alle ore 16 circa la nave Life Support ha effettuato il recupero di 2 corpi senza vita che erano alla deriva nelle acque internazionali della zona Sar (Search and rescue) libica. Lo comunica Emergency, spiegando che l'allarme era stato dato giovedì 26 da Sea-Watch, dopo che il suo velivolo Seabird aveva filmato uno dei corpi individuandone anche altri 5 in acque internazionali della zona Sar libica. Le parole del Capomissione. "Siamo in mare per salvare vite, è davvero doloroso dover invece recuperare cadaveri – commenta Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support -. Non sappiamo cosa sia successo, ma possiamo supporre che ci sia stato un naufragio di una imbarcazione in pericolo di cui non si aveva notizia, o che invece il caso fosse stato segnalato ma sia rimasto per troppi giorni senza risposta, oppure ancora che ci sia stata un'intercettazione da parte della cosiddetta Guardia costiera libica o di altri libici e che alcune persone si siano buttate in mare per non essere riportate in Libia".