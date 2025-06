Migliora la condizione delle famiglie Più fiducia anche al Sud e tra i fragili

Una nuova ondata di fiducia si diffonde tra le famiglie italiane, anche al Sud e tra i più fragili, secondo uno studio del Luiss Policy Observatory con Tecnè. I giudizi positivi crescono nelle aree più disagiate, mentre l’indice del potere d’acquisto alimentare segna una sorprendente inversione di tendenza dopo un decennio di declino. Un segnale di speranza che potrebbe segnare il cammino verso una ripresa più equa e sostenibile. Continua a leggere.

Studio del Luiss policy observatory con Tecnè: giudizi positivi soprattutto nelle aree disagiate del Paese. Sale l’indice del potere d’acquisto della spesa alimentare: inversione di tendenza rispetto agli ultimi 10 anni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Migliora la condizione delle famiglie. Più fiducia anche al Sud e tra i fragili

In questa notizia si parla di: migliora - condizione - famiglie - fiducia

Siracusa. Politiche economiche per famiglie e lavoro, Cannata (FdI): «Dati inconfutabili, Governo Meloni guida la ripresa; Sempre meno soldi e meno fiducia: in Toscana cala il potere d'acquisto: 1 su 4 non compra più i farmaci; Istat: fiducia dei consumatori in calo, famiglie in difficoltà..

Confesercenti, fiducia famiglie altalenante, pesa clima globale - A giugno, le rilevazioni Istat registrano una discesa dell'indice dei consumatori da 96,5 a 96,1. Riporta ansa.it

Fiducia consumatori in calo: specchio delle difficoltà delle famiglie italiane - Torna a peggiorare la fiducia dei consumatori in Italia, secondo l'ultima rilevazione Istat, portandosi a 96,1 punti a giugno dai 96,5 di maggio. Secondo teleborsa.it