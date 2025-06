Migliaia di persone al Milano Pride 2025 canzoni balli e bandiere arcobaleno | il corteo tra le strade del capoluogo

Milano Pride 2025 ha acceso le strade del capoluogo con un corteo di mille colori, musica e gioia. Decine di migliaia di persone, armate di bandiere arcobaleno, hanno sfilato da piazza della Repubblica fino all’Arco della Pace, portando un messaggio di solidarietà e diritti. Tra carri, canzoni e slogan, si è ribadita l’importanza di unire lotte civili e diritti umani, con il Partito Democratico protagonista. Un evento che rimarrà nella memoria di tutti.

Decine di migliaia di persone sfilano al corteo del Milano Pride 2025. Carri, bandiere arcobaleno, musica e slogan accompagnano la marcia che, partita da piazza della Repubblica, si concluderà in zona Arco della Pace. Tra i partecipanti, anche molte bandiere palestinesi, a testimoniare la solidarietà con la causa e l’intreccio tra diritti civili e diritti umani. Tra i carri di movimenti, associazioni e partiti, su quello del Partito Democratico è ricomparso anche il cartonato del presidente Attilio Fontana con sulle spalle la bandiera arcobaleno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di persone al Milano Pride 2025, canzoni, balli e bandiere arcobaleno: il corteo tra le strade del capoluogo

