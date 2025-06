Migliaia al Pride di Budapest sfidano il divieto del governo Orban

Decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Budapest, sfidando coraggiosamente il divieto imposto dal governo Orban contro le manifestazioni LGBTQIA+. Questa grande dimostrazione di libertà e resistenza rappresenta un messaggio forte di solidarietà e lotta per i diritti civili in Ungheria. Non perdere gli aggiornamenti su questa battaglia di civiltà : abbonati a DayItalianews e resta informato su tutte le vicende che plasmano il nostro continente.

Una manifestazione di libertà e resistenza in Ungheria. Decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride di Budapest, sfidando apertamente il divieto imposto dal governo ungherese guidato da Viktor Orban. Il governo, a partire da marzo, ha vietato le manifestazioni legate all'orgoglio LGBTQIA+, giustificando la misura con la presunta necessità di proteggere i minori. A partire dal 2021, una serie di emendamenti legislativi ha proibito la rappresentazione pubblica di tutto ciò che si discosta dall' identità di genere assegnata alla nascita, comprese tematiche come il cambio di sesso e l' omosessualità .

