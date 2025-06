Michelle Hunziker non si nasconde più e bacia in pubblico il suo nuovo compagno ma chi è Nino Tronchetti Provera?

Michelle Hunziker si mostra senza remore al fianco del nuovo amore, Nino Tronchetti Provera, con un tenero bacio pubblico durante il concerto di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma. La conduttrice e il manager sono stati immortalati dai paparazzi, confermando il loro legame. Ma chi è Nino Tronchetti Provera, il nuovo volto del cuore di Michelle? Scopriamolo insieme, tra carriera, famiglia e sorprese.

Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato, l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, sono stati avvistati sugli spalti dell’Olimpico di Roma per il concerto di Vasco Rossi, e un bel un bacio tra i due è stato immortalato dai paparazzi. Con loro anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzoti, con il fidanzato Goffredo Cerza. Chi è Nino Tronchetti Provera, ex moglie e figlie. Provera ha 55 anni ed è un imprenditore: laureato in economia aziendale alla Luiss di Roma, Provera è fondatore di Ambienta, che si occupa di sostenibilità ambientale. Il cugino, Giovanni Tronchetti Provera, ha avuto una relazione con Chiara Ferragni, poi è finita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it