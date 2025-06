Michelle Hunziker non si nasconde più | è amore con Nino Tronchetti Provera

Dopo settimane di sospetti e paparazzi, Michelle Hunziker non si nasconde più: il suo cuore batte forte per Nino Tronchetti Provera. La coppia ha finalmente confermato il loro amore, lasciando alle spalle ogni dubbio e aprendo un nuovo capitolo di felicità. Tra sguardi complici e sorrisi smaglianti, la showgirl italiana si mostra più serena e radiosa che mai, dimostrando che l’amore può sorprendere e rinascere in ogni momento.

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore, dopo la paparazzata di febbraio è arrivata la conferma: è amore con Nino Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michelle Hunziker non si nasconde più: è amore con Nino Tronchetti Provera

In questa notizia si parla di: amore - michelle - hunziker - nino

Michelle Hunziker e il suo amore per la moda italiana - Michelle Hunziker, l'elegante showgirl svizzera, si prepara per l'Eurovision con un amore incondizionato per la moda italiana.

Michelle Hunziker esce allo scoperto con un nuovo amore! ? Lui è Nino Tronchetti Provera, manager 55enne e… cugino dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni! Che ne pensate di questa nuova coppia? Vai su Facebook

Translate postMichelle Hunziker paparazzata a Milano: nuovo amore con Nino Tronchetti Provera? #gossip #love #celebritynews #michelle Vai su X

Michelle Hunziker, nuovo amore? Il bacio con Nino Tronchetti Provera per le strade di Milano; Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, è amore: baci appassionati a Milano. Chi è: 55 anni, è lo zio del; Michelle Hunziker di nuovo innamorata: lui è Nino Tronchetti Provera.

Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore: baci appassionati con Nino Tronchetti Provera - Michelle Hunziker e il fidanzato Nino Tronchetti Provera ufficializzano la loro relazione con dolci gesti e baci a Milano. msn.com scrive

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, bacio al concerto di Vasco Rossi davanti alla figlia Aurora - Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato, l'imprenditore Nino Tronchetti Provera, sono stati avvistati sugli spalti dell'Olimpico di Roma: le foto immortalano un bacio tra i due, ... Da msn.com