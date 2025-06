michelle hunziker e nino tronchetti provera primo bacio pubblico al concerto di vasco rossi

Un gesto d’amore sotto i riflettori: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno deciso di lasciare il segreto alle spalle, condividendo il loro primo bacio pubblico durante il concerto di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma. Un momento emozionante che ha conquistato il cuore dei fan e fatto il giro del web, dimostrando che l’amore non conosce limiti né timidezze. La loro storia ora è ufficiale e più luminosa che mai.

Non si nascondono più. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno scelto uno dei luoghi più pubblici – lo Stadio Olimpico di Roma, gremito per il concerto di Vasco Rossi – per mostrare apertamente il loro amore. Le immagini che li ritraggono mentre si baciano tra la folla hanno fatto il giro del web, diventando immediatamente virali. Con loro sugli spalti anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, e il compagno Goffredo Cerza, in un quadretto che sa già di famiglia allargata e ben integrata. L'inizio di una storia sotto i riflettori. La relazione tra Michelle e l'imprenditore Nino Tronchetti Provera, 55 anni, era nell'aria già da febbraio, quando i due erano stati visti per la prima volta insieme.