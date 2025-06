Mi ha dato una coltellata l’iconico cantante è deluso | Da lei non me lo sarei mai aspettato È senza senso

La partecipazione di Al Bano Carrisi a un concerto a San Pietroburgo ha scatenato un acceso dibattito in Italia. L’artista, noto per la sua carriera e il suo impegno, si è trovato al centro di polemiche e critiche, tra attacchi dell’ex moglie Romina Power e reazioni dei fan. In un momento così delicato, la sua scelta ha diviso opinioni, lasciando tutti senza parole e chiedendosi quale sia davvero il limite tra arte e politica.

La partecipazione di Al Bano Carrisi al concerto tenutosi a San Pietroburgo il 20 giugno ha sollevato un polverone mediatico in Italia. L'evento, organizzato nell'ambito del Forum economico internazionale, si è presentato come un'iniziativa "per la pace", ma la presenza del cantante pugliese sul suolo russo, in pieno conflitto con l'Ucraina, è apparsa a molti fuori luogo. A dare ulteriore eco alla questione è intervenuta la sua storica ex compagna, Romina Power, che ha preso pubblicamente le distanze dall'esibizione e in particolare dalla canzone «Felicità», portata in scena da Al Bano e Iva Zanicchi.

