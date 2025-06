Mi dissero di fingere di non aver visto ciò che avevano fatto | parlano le mamme vittime di violenza ostetrica

Mi dissero di fingere di non aver visto ci242, ma ciò che conta sono le voci delle mamme vittime di violenza ostetrica. Un fenomeno ancora troppo poco affrontato e spesso ignorato nel nostro Paese, dove la percezione di un sistema sanitario impeccabile ostacola le denunce. Eppure, i casi esistono e richiedono attenzione, ascolto e azione concreta. È ora di fare luce su questa realtà nascosta, perché nessuna madre dovrebbe sentirsi sola o abusata durante un momento così delicato.

La violenza ostetrica è un fenomeno di cui si parla poco e che spesso risulta ancora difficile da denunciare anche nel nostro territorio, forse ancora di più nel nostro territorio, dove la sanità sembra sempre essere ai livelli massimi se paragonata con il resto d'Italia. Tuttavia i casi esistono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

