Meteo | sarà il weekend più caldo dell’anno ma c’è la data in cui potremo tornare a respirare

Preparatevi a vivere un weekend da record, con temperature che sfioreranno i massimi dell'anno. Sabato 28 e domenica 29 giugno saranno i giorni più caldi finora, un vero e proprio assalto al termometro. Ma quando potremo finalmente respirare aria più fresca? Scopriamolo insieme, perché la tregua dal caldo estivo non è così vicina come si potrebbe sperare.

