Meteo Roma del 28-06-2025 ore 19 | 15

Preparatevi a scoprire il meteo di Roma e del Nord Italia per il 28 giugno 2025: una giornata caratterizzata da una mattinata stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio, i rilievi si presenteranno tranquilli, mentre qualche acquazzone interesserà le Alpi occidentali. La sera e la notte, le condizioni si manterranno asciutte e serene. Scopriamo insieme cosa aspettarci nel dettaglio!

meteo venerdì trovati all'ascolto poi te le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non lo sviluppo sui rilievi con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali tra la terra e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati o qualche velatura in transito in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni qualche velatura Artù dal mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite locali addensamenti in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo Valenza di cieli sereni ovunque temperature minime massime stabili o in lieve rialzo centro nord sulla Sardegna in viale Carlo al Sud è sulla Sicilia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

