Meteo Roma del 28-06-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma venerdì 28 giugno 2025 alle 06:15: al mattino, la città si presenta con un cielo sereno o poco nuvoloso, garantendo un inizio di giornata piacevole. Durante il pomeriggio, le condizioni si mantengono stabili con qualche sviluppo di nuvole sui rilievi, ma senza segnali di pioggia. La notte porterà ancora tempo asciutto e cieli limpidi, ideal per una serata tranquilla e senza imprevisti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con i prevalenza sereni o al più poco rumorosi al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui rilievi ma senza precipitazioni associate tra terra e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni a pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati hai qualche velatura in transito in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni velature a tuta mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite locali addensamenti interrate nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con temperature minime massime in aumento al centro-nord tabilio in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-06-2025 ore 06:15

In questa notizia si parla di: tempo - meteo - cieli - roma

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

BUON GIOVEDì A TUTTI ? Previsioni per oggi 26 giugno e domani 27 giugno 2025. A cura di 3BMeteo 26 giugno 2025 GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specific Vai su Facebook

Meteo Roma - Tempo estivo sulla capitale, domenica arriva qualche temporale sui settori interni; Il Meteo a Roma oggi: cielo parzialmente nuvoloso con temperature fino a 20°C; Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 9 maggio 2025: cielo coperto da nuvole con schiarite.

Previsioni Meteo Roma 13 Maggio 2025 - RomaDailyNews - Instabilità in aumento nel pomeriggio con nuvolosità in formazione e qualche acquazzone non escluso sui settori interni. Scrive romadailynews.it

Meteo a Roma nel weekend: dopo il caldo possibili piogge - Poi il giorno successivo possibili temporali e un breve calo della temperatura. Riporta romatoday.it