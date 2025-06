Meteo quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno

Prepariamoci a un weekend da record, con il caldo che raggiungerà livelli straordinari in tutta Italia. Sabato 28 e domenica 29 giugno saranno i giorni più caldi dell’anno, con temperature che potranno toccare i 40°C, portando molte città sotto il bollino rosso. Mentre l’afa si intensifica, scopriamo quali località saranno colpite e come affrontare questa ondata di calore estrema, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Il fine settimana più caldo dell'anno. Sono queste le previsioni per il weekend del 28 e 29 giugno su tutta l'Italia, in cui si registrerà un picco delle temperature, fino ai 40°C. Mentre da giorni l'afa continua ad attanagliare lo Stivale, la fine del mese di giugno sarà caratterizzata da un'ulteriore ondata di calore provocata dall'anticiclone Pluto di matrice sub-tropicale, che si farà sentire da Nord a Sud facendo scattare il bollino rosso in varie zone della Penisola. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno

In questa notizia si parla di: giugno - bollino - rosso - caldo

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso - Il Ponte del 2 giugno si avvicina e con esso l'inevitabile caos sulle autostrade italiane. Anas prevede traffico intenso, soprattutto nella serata di venerdì 30 e sabato 31 per le partenze, mentre il lunedì sarà critico per i rientri.

Weekend di fuoco in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un caldo crescente, da record, che vedrà domani sabato 28 giugno 18 città da bollino rosso su 27 monitorate. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #bollinorosso #caldo #cron Vai su Facebook

Translate postL’asfalto «sciolto» per il caldo sulla A4, l’allarme in 13 città da bollino rosso: a Firenze emergenza fino al 28 giugno. Il caso emblematico sulla A4 verso Milano sulle alte temperature raggiunte in questi giorni in Italia. Vai su X

Allerta caldo, quali sono le città con bollino rosso domani sabato 28 giugno: attesi picchi di 37-38 gradi; Caldo torrido record: aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 17; Meteo, quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno.

Meteo weekend, in arrivo il caldo più intenso dell’anno: temperature fino a 40 gradi e bollino rosso in 18 città - Sta per iniziare l’ultimo weekend di giugno e l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo eccezionale: temperature fino a 40 gradi in numerose città. Come scrive msn.com

Meteo, allerta caldo africano il 28 giugno con 21 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute con tutti i vari livelli di rischio - Caldo ed afa in Italia con la seconda ondata di calore dell'estate 2025 che non molla la prese in diverse regioni. Si legge su meteo.it