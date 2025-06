Meteo le previsioni in Campania per sabato 28 giugno 2025

Scopri cosa ti riserva il meteo in Campania per sabato 28 giugno 2025: un giorno all'insegna del sole e delle alte temperature, perfetto per trascorrere momenti all'aperto. Con venti forti al mattino e un clima caldo nel pomeriggio, preparati a vivere una giornata estiva intensa. Ecco le previsioni dettagliate per aiutarti a pianificare al meglio le tue attivitĂ . Non lasciarti sorprendere dalle variazioni climatiche, leggi tutto!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 28 giugno 2025.  Avellino –  Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarĂ di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterĂ a 5322m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 28 giugno 2025

