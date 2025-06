Meteo ecco il weekend più rovente dell' anno | picchi fino a 40 gradi Altri 10 giorni di caldo record con l' anticiclone africano

Prepariamoci a vivere il weekend più caldo dell’anno, con temperature record che sfiorano i 40°C in molte città italiane. L’anticiclone africano sta portando un’ondata di caldo intenso, destinata a durare ancora per altri 10 giorni, rendendo il comfort quotidiano una vera sfida. È il momento di proteggersi dal sole e di adattarsi a queste temperature estreme. Resta aggiornato con noi per affrontare al meglio questa ondata di calore!

Siamo entrati nel weekend più caldo dell'anno, fino a questo momento. Per effetto dell'anticiclone africano, da Sud a Nord l e temperature raggiungono i 37-40°C. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l'aumento. Le città più calde saranno Taranto con 40°C, 39°C ad Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni; 38°C a Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera,.

