Preparatevi a vivere il weekend più caldo dell’anno: con temperature che sfiorano i 40°C, l’anticiclone africano porta un’ondata di calore intenso su tutta Italia. Le città più colpite saranno Taranto, Agrigento, Firenze e Siracusa, tra le altre, dove le temperature potrebbero raggiungere i picchi più elevati. È il momento di proteggersi dal sole e di godersi questa ondata di calore, ma attenzione ai rischi legati alla forte ondata di calore.

Siamo entrati nel weekend più caldo dell’anno, fino a questo momento. Per effetto dell’anticiclone africano, da Sud a Nord l e temperature raggiungono i 37-40°C. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l'aumento. Le città più calde tra oggi e domani saranno Taranto con 40°C, 39°C ad Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni; 38°C a Foggia, Frosinone,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, ecco il weekend più caldo dell'anno: temperature roventi con picchi fino a 40 gradi

