Il weekend si preannuncia come uno dei più caldi degli ultimi anni, con 17 città italiane in allerta bollino rosso già oggi e un incremento a 21 domani. Temperature che potrebbero sfiorare i 40°C pongono l’intera penisola sotto un’ondata di calore record, richiedendo massima attenzione e precauzioni. La salute pubblica è in prima linea: è tempo di adottare misure efficaci per affrontare questa emergenza climatica senza precedenti.

Weekend da bollino rosso per il caldo torrido da Nord a Sud in Italia. Sabato sono 17 le città con allerta massima per le ondate di calore e domenica saliranno a 21 con il termometro che potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per il caldo di livello 3, il massimo che corrisponde al bollino rosso. Questo comporta condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulle persone più fragili come gli anziani, i bambini molto piccoli e chi è affetto da malattie croniche. Dunque, un invito alla prudenza. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meteo, caldo record nel fine settimana: oggi 17 città da bollino rosso

