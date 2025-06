Meret rinnova col Napoli fino al 2027 ora si cerca un secondo portiere

Il futuro di Meret è ormai scritto: il portiere rinnova con il Napoli fino al 2027, consolidando la sua posizione tra le fila azzurre. Ora, la società lavora per rinforzare la rosa sotto i pali, cercando un secondo portiere affidabile. La squadra si prepara a una fase cruciale della stagione, puntando a mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. L’investimento nel settore portieri testimonia la volontà di restare tra le grandi del calcio.

Era tutto già deciso da tempo, mancava solo l’annuncio ufficiale. Ieri, a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Meret rinnova col Napoli fino al 2027, ora si cerca un secondo portiere

In questa notizia si parla di: meret - rinnova - napoli - cerca

Napoli, Meret rinnova ma c’è il sogno di un grande portiere d’esperienza - La SSC Napoli si prepara a ufficializzare il rinnovo di Alex Meret, un passo importante per la stabilità della squadra.

Finalmente l'annuncio: ALEX MERET RINNOVA CON IL NAPOLI Il contratto del portiere due volte campione d'Italia è stato prolungato fino a giugno 2027 Mancava solo l'annuncio dopo le news sulla firma della scorsa settimana: ALEX RESTA AZZURRO Vai su Facebook

Meret rinnova col Napoli, Chiariello: “Fatevene una ragione, è il nostro portiere!” Vai su X

Telenovela rinnovo Meret: ora è UFFICIALE e il Napoli cerca un altro portiere; Meret ha rinnovato, ma il Napoli cerca un altro portiere di livello: i nomi – CdS; Rinnovo Meret, si attende solo l'annuncio! Il Napoli cerca un altro portiere di spessore e saluterà Scuffet: le ultime.

Telenovela rinnovo Meret: ora è UFFICIALE e il Napoli cerca un altro portiere - Si mette finalmente un punto alla telenovela durata mesi sul contratto di Alex Meret, in scadenza alla fine di giugno. Scrive calciomercato.it

Meret ha rinnovato, ma il Napoli cerca un altro portiere: due nomi sul taccuino - Alex Meret sarà il portiere del Napoli per le prossime due stagioni, contratto ufficialmente rinnovato fino al 2027, ma il club azzurro è alla ricerca di un altro portiere di livello da inserire nell' ... Segnala msn.com