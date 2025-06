Meret come Donnarumma vittima di attacchi incompetenti e pretestuosi alla fine vincono i fatti

Meret, come Donnarumma, ha affrontato ingiuste critiche alimentate da insensatezza e pregiudizi. La sua conferma rappresenta una vittoria dei fatti e delle sue capacità, un riconoscimento meritato dopo stagioni di alto livello, tra scudetti e momenti memorabili come la finale di Coppa Italia del 2020. Da quel settembre 2019, quando parò Salah in Champions, il portiere friulano ha dimostrato che il talento vince sempre sulle chiacchiere, confermando il suo valore in campo.

La conferma di Alex Meret è una buona notizia per tanti aspetti. In primis per il portiere friulano è il riscontro a stagioni di grande livello con due scudetti senza dimenticare la finale di Coppa Italia del 2020 vinta con le sue parate sui penalty. Da quel settembre 2019 quando neutralizzò un diagonale di Salah in Champions contro il Liverpool ha subito una serie di critiche ingiuste, incompetenti e pretestuose. C’è una similitudine al trattamento ricevuto anche da Gigio Donnarumma, anche lui attaccato e oggi celebrato per la stagione da campione d’Europa con il Psg e con e sue parate decisive: sono i primi due portieri italiani, ironia della sorte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret come Donnarumma vittima di attacchi incompetenti e pretestuosi, alla fine vincono i fatti

In questa notizia si parla di: meret - donnarumma - vittima - attacchi

Idea Donnarumma per la porta: Meret verso l’addio, il Milan osserva - Il mercato del calcio è in fermento e il Milan potrebbe sorprendere tutti con un ritorno clamoroso: Gianluigi Donnarumma! Con Meret in uscita, l'idea di riportare il portiere che ha segnato un'era può ridisegnare i confini della Serie A.

Meret come Donnarumma vittima di attacchi incompetenti e pretestuosi, alla fine vincono i fatti.

"Napoli: clamoroso tentativo per Donnarumma". Meret via a fine stagione? - MSN - L'estremo difensore ha "salvato" in più occasioni la porta del Napoli di mister Antonio Conte. Scrive msn.com

Donnarumma non più intoccabile. Chi scalpita per fargli le scarpe? - Se lo stato di forma dell’ex portiere dell’Empoli non fosse abbastanza, come ignorare il fatto che gli altri due candidati al posto di Donnarumma stiano vivendo ... Riporta ilgiornale.it