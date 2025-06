Mercato slow food in crescita Degustazione nei palazzi storici

Il mercato Slow Food in crescita si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione e dei sapori autentici. Ogni prima domenica del mese, nei suggestivi palazzi storici di Pontremoli, nasce un percorso di degustazioni e scoperte che valorizza i prodotti locali della Lunigiana e delle Apuane. Con il supporto dell’AIS Toscana Apuana, questa sinergia si trasforma in un’occasione unica per promuovere l’eccellenza gastronomica del territorio, creando un ponte tra passato e presente che arricchisce la cultura enogastronomica locale.

È un mercato che cresce quello del percorso " Verso il mercato della terra di Lunigiana - Slow Food ", in programma ogni prima domenica del mese in piazza della Repubblica, a Pontremoli. Partner da aprile, la prima ad accompagnare, ad ogni domenica, gli oltre 25 produttori, è l’Ais delegazione toscana apuana grazie ad una "sinergia di scopo". "Ad unirci è la mission: valorizzare i prodotti della zona lunigianese e apuana in un appuntamento che mette al centro le eccellenze locali e come queste nascono - spiega Lorenzo Chiappini, delegato per il territorio. Slow Food LuniApua lo fa con il cibo, noi lo facciamo col vinicolo: come Associazione Italiana Sommelier - Delegazione Toscana Apuana siamo promotori di filiera, a partire dai luoghi, da ogni vitigno. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Mercato slow food in crescita. Degustazione nei palazzi storici

