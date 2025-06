Mercato Roma torna di moda un vecchio pupillo | duello con Ghisolfi per Laurienté?

diffuso il ritorno di un vecchio pupillo, alimentando il duello tra Ghisolfi e Laurienté. Con il 30 giugno alle porte e la Roma alle prese con le questioni finanziarie, il club si prepara a concentrarsi sul mercato in entrata per rafforzare la rosa. La sfida è aperta: quale sarà il colpo che potrebbe cambiare le sorti giallorosse nella prossima stagione?

Mancano solamente due giorni al 30 giugno, con la Roma che deve ancora risolvere la questione plusvalenze per rispettare i termini del settlement agreement firmato con l’Uefa e non incorrere in nuove multe o sanzioni di altro genere. Una volta superato questo scoglio, per il neo direttore sportivo Massara sarà tempo di concentrarsi quasi totalmente sul mercato in entrata, con la ricerca di nuovi tasselli per ogni ruolo. In queste settimane si è parlato tanto di possibili profili e trattative, con un occhio di riguardo anche per ciò che potrebbe succedere in attacco, dove nemmeno Dovbyk sembra essere certo di una permanenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it