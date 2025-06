Mercato Roma Paredes saluta | fissata l’attivazione della clausola

Il mercato della Roma si infiamma: saluta Paredes, con l’attivazione della clausola prevista. La società biancoceleste punta a rispettare i paletti imposti dalla UEFA e a raggiungere il tetto di plusvalenze stabilito dal settlement agreement entro il 30 giugno. Con le scadenze ormai imminenti, le strategie si fanno più chiare: tra Angelino e N’Dicka potrebbe partire uno dei due, mentre la certezza si fa sempre più concreta.

Cedere per rispettare i paletti imposti dal Uefa e raggiungere il tetto di plusvalenze indicato dal settlement agreement. Questi sono i due obiettivi della Roma e di Massara fino al 30 giugno, data ultime per dimostrare di essere in regola e non incorrere in multe. Arrivati ormai quasi a fine mese i nomi dei possibili partenti sono noti, con uno tra Angelino e N’Dicka che dovrebbe essere sacrificato, mentre la certezza è ormai rappresentata dall’addio di Leandro Paredes. Dopo un tira e molla durato diverse sessioni di mercato e ripropostosi anche al termine della scorsa stagione, il giocatore ed il Boca Juniors hanno trovato l’accordo che permetterà al centrocampista argentino di tornare dove ha mosso i primi passi da calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it