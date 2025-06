Mercato Roma | lo Zenit ci prova per Abraham Paredes-Boca ci siamo

Il mercato di Roma si infiamma: tra tentativi dell'Zenit e il ritorno di Abraham, le sorprese sono dietro l'angolo. Tammy, dopo l’esperienza milanese, potrebbe lasciare la Capitale, diventando uno dei nomi caldi per il prossimo mercato estivo. La sua possibile cessione aprirà nuove sfide e opportunità , mentre club come Boca Juniors si fanno avanti. Il calciomercato romano è pronto a scrivere nuovi capitoli—restate sintonizzati!

Roma 28 giugno 2025 - Tammy Abraham il 30 giugno tornerà alla Roma dopo l'esperienza milanese, ma il giocatore difficilmente disferà i bagagli per restare, al contrario la sua cessione sarà gioco-forza uno dei motori del prossimo mercato. Il centravanti inglese ha mostrato nuovamente parte delle proprie capacità con la maglia del Milan, ma non abbastanza da spingere i rossoneri a un riscatto. Per questo si azzera nuovamente la sua situazione a un anno fa e Massara dovrà lavorare per trovare lui una nuova sistemazione. In aiuto della Roma in questo compito è provato ad arrivare lo Zenit di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: lo Zenit ci prova per Abraham, Paredes-Boca ci siamo

In questa notizia si parla di: roma - mercato - abraham - zenit

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, focalizzandosi sulla difesa.

Calciomercato #Roma, offerta dello Zenit San Pietroburgo per #Abraham #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

Secondo SkySport lo Zenit ha presentato un'offerta alla Roma, ma il giocatore non sarebbe attratto dalla destinazione. Strano eh? Vai su Facebook

Mercato Roma: lo Zenit ci prova per Abraham, Paredes-Boca ci siamo; Mercato Roma, lo Zenit si va avanti per Abraham: cosa sappiamo; Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham: le cifre.

Mercato Roma: lo Zenit ci prova per Abraham, Paredes-Boca ci siamo - Tammy Abraham il 30 giugno tornerà alla Roma dopo l'esperienza milanese, ma il giocatore difficilmente disferà i bagagli per restare, al contrario la sua cessione sarà gioco- sport.quotidiano.net scrive

Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham: le cifre - Tammy Abraham è tornato alla Roma dopo la stagione in prestito secco al Milan: l`attaccante inglese non rientra nei piani della società giallorossa e del nuovo allenatore. Come scrive calciomercato.com