Mercato Napoli intesa raggiunta per il nuovo bomber | clamoroso colpo di scena

Il mercato del Napoli infiamma le news di calcio: un clamoroso colpo di scena si materializza con un'intesa di massima per un nuovo bomber. Dopo aver conquistato lo scudetto, gli azzurri sono decisi a rinforzare la rosa per mantenere il dominio e affrontare con ambizione le sfide future. La squadra si prepara a scrivere un'altra pagina di storia, puntando a consolidare il successo e a sorprendere ancora una volta i propri avversari.

Napoli scatenato sul mercato: occhi puntati su un attaccante, per il quale ci sarebbe già un'intesa di massima con il club proprietario del cartellino Dopo la straordinaria stagione conclusa poco più di un mese fa, il Napoli è pronto a difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto appena conquistato. Gli azzurri, oltre a dover onorare il titolo di Campioni d'Italia in Serie A, saranno chiamati a competere anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane Luca Marianucci, oltre all'affare ormai chiuso per Noa Lang, sono il sintomo di una campagna acquisti che mira ad essere importantissima.

