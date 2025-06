Mercato Napoli Basket Treier verso la permanenza e arriva Faggian?

Il mercato del Napoli Basket si anima con importanti mosse: Treier verso la conferma e l’arrivo di Faggian rafforzano le ambizioni della squadra. Dopo gli acquisti di Croswell, El-Amin e Gentile, il club partenopeo punta a costruire un roster competitivo sotto la guida di coach Magro. La volontà di confermare Treier sottolinea la determinazione del Napoli a consolidare il proprio talento italiano, aprendo nuove prospettive per una stagione emozionante e ricca di sorprese.

Dopo gli annunci degli ingaggi di Croswell, El-Amin e Gentile, il Napoli Basket lavora per mettere ulteriori tasselli nel roster che sarà a disposizione di coach Magro. Per quanto riguarda il 'parco italiani', il club partenopeo sarebbe intenzionato a confermare Kaspar Treier col contratto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - basket - treier - mercato

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione? - Pedro Llompart è pronto a una nuova avventura con la Dinamo Sassari. Dopo l’esperienza al Napoli Basket, l’ex dirigente potrebbe essere il futuro uomo mercato del club sardo, con cui ha già avuto colloqui promettenti.

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Ed Croswell. L’ala/centro USA (202 cm) è nato a Philadelphia nel 1999. Ha completato questa stagione in Lituania al Nevezis, disputando 25 gare con 16.2 punti, 6.6 rimbalzi, con il 7 Vai su Facebook

MERCATO LBA - Napoli, piace Bruno Mascolo: è in uscita da Treviso; Napoli Basket, missione compiuta: il prossimo anno sarà ancora Serie A!; LBA: ecco i roster aggiornati di tutte le squadre | LIVE.

Napoli Basket, Llompart a CN24: "Senza Pangos problema di leadership! Mercato? In estate è stato difficile, ora ancora di più" | VIDEO - MSN - Il Napoli Basket esce ancora una volta sconfitto e resta in coda alla classifica a zero punti. msn.com scrive

NAPOLI BASKET - Primo colpo di mercato, ingaggiato Ed Croswell - L'ala/centro USA (202 cm) è nato a Philadelphia nel 1999 ed ha iniziato nel 2018 la sua carriera a La Salle Expl ... msn.com scrive