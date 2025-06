Mercato Napoli arriva l’indizio decisivo | scelto già il sostituto

Il mercato del Napoli si infiamma, e l’indizio decisivo rivela che il sostituto di un obiettivo azzurro è già stato scelto. Dopo le ufficializzazioni di Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo si prepara a chiudere nuove operazioni strategiche, puntando anche sul fronte con il Bologna. La sessione estiva si fa incandescente: scopriamo insieme quale sarà il prossimo grande colpo del Napoli e come cambierà la squadra!

Indizio decisivo per il mercato del Napoli: è stato già scelto il sostituto di un obiettivo azzurro. Il Napoli è uno dei club più attivi di questo calciomercato: dopo i due acquisti già ufficiali ( Marianucci e De Bruyne ), il club azzurro intende infatti chiudere anche tante altre operazioni negli altri reparti. Un asse molto caldo è quello col Bologna. Il Napoli è infatti fortemente interessato a ben due calciatori di proprietà del club felsineo, cioè Sam Beukema e Dan Ndoye. La trattativa per i due non è però semplice a causa delle elevatissime richieste per cederli da parte del club felsineo, che hanno portato all’ esito negativo del primo incontro fra società avvenuto al riguardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it