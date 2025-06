Mercato Milan Colombo verso il Genoa? Il Grifone punta il rossonero

Il mercato estivo infiamma Milano e Genova, con il Genoa pronto a mettere le mani su un talento rossonero: Colombo. Il Grifone non perde tempo e punta deciso sul giovane attaccante del Milan, cercando di rinforzare la propria linea offensiva. L'operazione si fa intricata e avvincente, tra sguardi puntati e trattative in corso, e il futuro di Colombo potrebbe presto prendere una direzione sorprendente.

Il Genoa è in piena attività sul mercato in entrata, con l'obiettivo primario di rinforzare il reparto offensivo: occhi su Colombo del Milan.

Genoa, cercasi bomber. La candidatura Colombo prova a farsi strada di Maurizio Moscatelli Nell’ultima stagione a Empoli la punta, scuola Milan, ha realizzato sei gol in 37 partite Uno degli obiettivi del Grifone per il prossimo calciomercato è quello di trovare u Vai su Facebook

Il Genoa su Lorenzo Colombo, solito prestito: ma per Ahanor chiede tantissimo‚Ķ; Genoa, per l'attacco il pi√Ļ raggiungibile √® Colombo del Milan; Genoa, se parte Pinamonti pu√≤ arrivare Colombo.

