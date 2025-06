Mercato Juventus tre difensori con le valigie in mano | i bianconeri preparano una mini rivoluzione Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma: tre difensori sono pronti a partire con le valigie in mano, segnando l’inizio di una mini rivoluzione bianconera. Con nuovi acquisti all’orizzonte e alcune cessioni, i bianconeri preparano un’estate ricca di sorprese, pronti a rinforzare il reparto difensivo e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa strategia che potrebbe cambiare il volto della squadra.

e cosa può succedere in estate. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del mercato Juventus non solo per quanto riguarda l’attacco ma anche la difesa, lì dove ci saranno movimenti in entrata e in uscita. Sarebbero tre i difensori pronti a lasciare il club bianconero in estate. Oltre a Djalò che non rientra come noto tra i piani della Vecchia Signora, anche Kelly e Rugani (per loro s è parlato di Premier League ) potrebbero presto fare le valigie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, tre difensori con le valigie in mano: i bianconeri preparano una mini rivoluzione. Tutti i dettagli

