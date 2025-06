Mercato Juventus la rivelazione | sta aspettando ancora la chiamata dei bianconeri! Retroscena

Il mercato della Juventus è in fermento e una rivelazione importante attende ancora la chiamata dei bianconeri. Tra retroscena e voci di corridoio, il futuro di alcuni obiettivi si fa incerto, con il difensore del Feyenoord, David Hancko, al centro di attenzioni nonostante il recente abbandono delle trattative. Cosa riserva il destino per questo talento? Restate sintonizzati, perché i prossimi sviluppi potrebbero cambiare le carte in tavola.

Mercato Juventus, sta aspettando ancora i bianconeri! Ultime novità sul futuro di un obiettivo ormai lontano. Cosa filtra. Il Corriere dello Sport, facendo il punto sul mercato Juventus, ha parlato anche di David Hancko, difensore del Feyenoord a lungo corteggiato nella sessione invernale e poi di fatto abbandonato dopo l'addio di Giuntoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il centrale del Feyenoord aspetterebbe ancora una chiamata da Torino. La palla passa ora ai bianconeri, che valutano nuovi innesti anche in difesa.

