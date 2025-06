Mercato Juventus | Gasperini ha un nuovo obiettivo numero uno lo vogliono anche i bianconeri Duello con la Roma? Ecco qual è il nome conteso ultime

Il mercato estivo è in fermento: Gasperini punta forte su un nuovo obiettivo per la Roma, che si trova ora a sfidare la Juventus nel duello per un talento di grande calibro. La sfida tra le due big si intensifica, mentre i nomi caldi del momento alimentano l’attesa di un’estate ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme quale pedina potrebbe fare la differenza e cambiare gli equilibri in Serie A.

Mercato Juventus: Gasperini vorrebbe portare questo giocatore alla Roma, accostato anche ai bianconeri. Tutti i dettagli. La nuova Roma di Gian Piero Gasperini prende forma e una delle priorità assolute sul mercato è la fascia sinistra. Con la partenza ormai certa di Angeliño, che sta valutando diverse opzioni tra Arabia Saudita, Spagna e Inghilterra, la dirigenza giallorossa, guidata dalla coppia Massara-Ranieri, è alla ricerca di un profilo di qualità, dinamismo e che sia perfettamente adattabile ai dettami tattici del nuovo tecnico. Il primo obiettivo è De Cuyper: il Brugge fissa il prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Gasperini ha un nuovo obiettivo numero uno, lo vogliono anche i bianconeri. Duello con la Roma? Ecco qual è il nome conteso, ultime

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

