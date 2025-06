Mercato Juventus da quel club francese potrebbe arrivare l’erede di Yildiz! Il suo nome attrae Comolli e Scanvanino Di chi si tratta

Il mercato della Juventus si anima con il possibile arrivo di un talento proveniente dal Monaco, descritto come il “nuovo Yildiz”. Tra i nomi che fanno sognare i tifosi ci sono Comolli e Scanvanino, pronti a scoprire chi potrebbe essere l’erede di Yildiz. Ma chi è davvero questo giovane promettente? Scopriamo insieme il futuro del calcio europeo e le strategie della Vecchia Signora.

Mercato Juventus, occhi sul gioiello del Monaco! I dettagli sul "nuovo Yildiz", coetaneo del numero 10 esploso in Ligue 1. Il mercato Juventus guarda anche al futuro e pensa a " nuovi Yildiz ". Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nei radar dei dirigenti bianconeri è quello di Eliesse Ben Seghir. Il ventenne, classe 2005 come il numero 10 della Juventus, è reduce da 9 reti con il Monaco nell'ultima stagione. Il talento marocchino si è già messo in mostra in Ligue 1 e fa gola anche alla società bianconera.