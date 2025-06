Mercato Juventus cessione in Serie A? La rivale pensa ad un bianconero | novità in vista dell’estate Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il mercato della Juventus si anima con un'inaspettata svolta: la Roma di Gasperini potrebbe tornare alla carica per Filip Kostic, il jolly serbo appena rientrato a Torino. In vista dell'estate, le prossime settimane promettono colpi di scena e mosse strategiche tra grandi rivali. Cosa potrebbe succedere davvero? Resta sintonizzato, perché il futuro bianconero e non solo si sta scrivendo ora.

Mercato Juventus, cessione in Serie A? La rivale torna su un bianconero: occhi puntati su Kostic in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma di Gian Piero Gasperini avrebbe messo nuovamente nel mirino anche Filip Kostic dopo il suo rientro a Torino. I giallorossi ripensano all’esterno serbo, appena tornato alla Juventus dopo il prestito nel Fenerbahce di Mourinho. Tuttavia, il ds Massara – alla luce dei 33 anni di Kostic – prenderĂ in considerazione il giocatore solo a condizioni favorevoli, per ingaggio e costo del cartellino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, cessione in Serie A? La rivale pensa ad un bianconero: novitĂ in vista dell’estate. Cosa può succedere nelle prossime settimane

