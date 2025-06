Mercato Juventus bianconeri a caccia di nuovi Yildiz | due nomi nel mirino della dirigenza Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti, i “nuovi Yildiz” pronti a brillare in bianconero. I nomi caldi sono Eliesse Ben Seghir e Mikey Moore, due giovani promesse che potrebbero presto vestirsi di nero e bianco. La strategia della società punta su investimenti futuri e scommesse di qualità, aprendo nuove prospettive per la rosa. Resta da capire come evolveranno le trattative e quali sorprese ci riserveranno nei prossimi mesi.

Mercato Juventus a caccia di “nuovi Yildiz”: i due nomi finiti nel mirino del club bianconero. L’indiscrezione e tutti i dettagli. Mercato Juventus a caccia di “ nuovi Yildiz “. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi che sono sempre nei radar della Juve sono Eliesse Ben Seghir, ventenne come il numero 10 e reduce da 9 reti con il Monaco nell’ultima stagione, e Mikey Moore. Moore è un classe 2007, già protagonista in prima squadra con il Tottenham. La Juve pensa già anche al futuro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, bianconeri a caccia di “nuovi Yildiz”: due nomi nel mirino della dirigenza. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - caccia - yildiz - nomi

Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: club interessati e costo della potenziale operazione. I dettagli - La Juventus è in cerca di rinforzi per il prossimo mercato estivo, con Benjamin Sesko del Lipsia sotto i riflettori.

La #Juventus vuole un nuovo giovane talento sulla scia di #Yildiz, ormai pronto al rinnovo Secondo la Gazzetta dello Sport sono spuntati i nomi di #BenSeghir (Monaco) e #Moore (Tottenham) L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO Vai su X

Continua la caccia della #Juve al suo nuovo direttore sportivo Secondo Tuttosport tra i nomi sondati dai bianconeri c’è anche quello dell’ex #Salihamidzic, che si è consacrato come dirigente al Bayern Monaco L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM L Vai su Facebook

Mercato Juventus a caccia di nuovi Yildiz: due nomi; Juventus, caccia a giovani talenti: Comolli pensa a due gioiellini; Milan, caccia al sostituto di Theo Hernandez: da Cambiaso a Zinchenko, i nomi sulla lista di Tare.

Juventus, a caccia di rinforzi in attacco: il piano di Comolli - Comolli ha varie soluzioni per la prossima stagione. Lo riporta sportpaper.it

Juventus: Yildiz rimarca la differenza tra Motta e Tudor, poi ringrazia Allegri e lancia la sfida a un ex bianconero - Yildiz, che si sta prendendo la scena al Mondiale per club con la Juventus, ha sottolineato la differenza tra Motta e Tudor, ringraziato Allegri e sfidato l'ex bianconero Huijsen ... Da sport.virgilio.it