Mercato Juve Moretto è sicuro su quei bianconeri | Questi due giocatori rimangono sul piede di partenza ma vogliono fare un passaggio La rivelazione

Il mercato della Juventus si svela tra conferme e sorprese: mentre le cessioni di Mbangula e Weah sembravano imminenti, ora sembrano più lontane. Matteo Moretto analizza con precisione le mosse future dei bianconeri, indicando i giocatori sul piede di partenza e la possibilità di un colpo a sorpresa. Quali saranno le prossime strategie di mercato della Vecchia Signora? Scopriamolo insieme.

Mercato Juve, Moretto fa il punto sulle cessioni di Mbangula e Weah, non più nel mirino del Nottingham Forest. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del mercato Juve in uscita, ora che l’operazione per le cessioni di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest sono tramontate. Queste la parole pronunciate sul canale You Tube di Fabrizio Romano. PAROLE – « Mbangula e Weah sono due giocatori sul piede di partenza, in quanto la Juventus li considera due calciatori in uscita come altri all’interno della rosa. Un esempio su tutti è quello di Douglas Luiz, ma entrambi i calciatori vogliono decidere con tranquillità che tipo di passaggio fare nel corso della propria carriera e intendono prendere una decisione con calma: intendono attenzionare bene su che tipo di squadra puntare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Moretto è sicuro su quei bianconeri: «Questi due giocatori rimangono sul piede di partenza, ma vogliono fare un passaggio». La rivelazione

In questa notizia si parla di: mercato - juve - moretto - sicuro

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Il Parma difficilmente farà partire Giovanni Leoni in questa sessione di mercato. Il giocatore era stato accostato ad Inter, Juventus e Milan Questa la notizia riportata da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano #Juventus #Leoni #SpazioJ Vai su X

Douglas Luiz non rientra nei piani della Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club è pronto ad ascoltare offerte. Nonostante un contratto lungo, si lavora per trovargli una nuova destinazione già in questa finestra di mercato ? #DouglasLu Vai su Facebook

Mercato Juve, Moretto: «Quei due restano cedibili»; Moretto: Juve a lavoro per un accordo con Osimhen, il Napoli ha chiesto...; Moretto: “Contatti costanti tra la Juventus e Jorge Mendes per cecare di capire come sviluppare i....

Moretto: “Weah e Mbangula restano in uscita dalla Juventus. Su Douglas Luiz…” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Samuel Mbangula e Timothy Weah. Segnala tuttojuve.com

Moretto: "Negoziazioni in corso tra il Como e l'ex bianconero" - Come rivelato da Matteo Moretto sulle colonne di ESPN, il Como sta negoziando per ingaggiare l'attaccante Álvaro Morata. Da tuttojuve.com